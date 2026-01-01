DATING CLUB MONTPELLIER Montpellier

DATING CLUB MONTPELLIER

1 Impasse Cope Cambes Montpellier Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Le mardi 07 Janvier au Kita Y être , situé dans le quartier de l’écusson ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’ amour avec son tout nouveau Speed Dating

Une soirée de rencontres entre 20 et 30 personnes

Le Dating Club Montpellier organise des Speed Dating à Montpellier ! Au Kita Y Être

Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir entre 8 et 15 personnes du sexe opposé, classés par groupe d’âges, la soirée comprend une activité brise-glace, des rounds de speed dating de 5 minutes par duo, une entracte et un temps off pour que les participants puissent échanger avec ceux avec qui ils ont eu le + d’ affinités et poursuivre leurs discussions.

Entrée 12€ en ligne

La réservation est obligatoire pour garantir votre place, il faudra également penser à remplir le formulaire, qui nous permets de pré-matcher les candidats sur des critères comme l’âge, le sexe et le lieu de résidence. .

1 Impasse Cope Cambes Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

On Tuesday, January 07, the Kita Y être, located in the écusson district, opens its doors to an evening dedicated to love with its brand new Speed Dating event

An evening of encounters between 20 and 30 people

