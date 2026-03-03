DATING CLUB MONTPELLIER Montpellier

DATING CLUB MONTPELLIER

Le Dating Club Montpellier organise des Speed Dating à Montpellier ! Au Kita Y Être

Le mardi 31 mars à 20h00 au Kita Y être , situé dans le quartier de l’écusson ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’ amour avec son tout nouveau Speed Dating

Une soirée de rencontres entre 20 et 30 personnes

Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir entre 8 et 15 personnes du sexe opposé, classés par groupe d’âges, la soirée comprend une activité brise-glace, des rounds de speed dating de 5 minutes par duo, une entracte et un temps off pour que les participants puissent échanger avec ceux avec qui ils ont eu le + d’ affinités et poursuivre leurs discussions.

Entrée 10€ en ligne

La réservation est obligatoire pour garantir votre place, il faudra également penser à remplir le formulaire, qui nous permets de pré-matcher les candidats sur des critères comme l’âge, le sexe et le lieu de résidence. .

1 Impasse Cope Cambes Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

Dating Club Montpellier organizes Speed Dating in Montpellier! At Kita Y Être

On Tuesday March 31st at 8.00 pm, Kita Y Être, located in the Ecusson district of Montpellier, is opening its doors to an evening of love with its brand new Speed Dating event

