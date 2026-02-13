DATING COMEDY SHOW – SEANCE DE 21H, Théâtre Molière, Bordeaux
DATING COMEDY SHOW – SEANCE DE 21H, Théâtre Molière, Bordeaux vendredi 20 mars 2026.
DATING COMEDY SHOW – SEANCE DE 21H Vendredi 20 mars, 21h00 Théâtre Molière Gironde
25 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-20T21:00:00+01:00 – 2026-03-20T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-20T21:00:00+01:00 – 2026-03-20T22:00:00+01:00
La soirée est orchestrée par Selim Hadriche, fondateur du Dating Comedy Club et un GUEST.
Ils sont les Maîtres de Cérémonie. Ils présentent le/la candidat(e) présélectionné(e), il ou elle choisit alors deux personnes du public, l’un(e)d’entre eux restera sur scène pour une date à l’aveugle animée par Selim et le GUEST.
Théâtre Molière 33 Rue du Temple, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.box.fr/reserver/le-dating-comedy-show/2100656 »}]
Un comedy club où le public est composé de célibataires prêts à monter sur scène et à rencontrer l’amour ! FESTIVAL HUMOUR