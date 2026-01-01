DATING SHOW Montpellier

DATING SHOW

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Date à l’aveugle !

Venez tenter l’expérience et rencontrer votre moitié les yeux bandés.

Une soirée animée, pleine de surprises, de rires et de découvertes inattendues

Par Dating Club

Dès 20h à BIKUBE MONTPELLIER

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Blind date!

Come and try the experience and meet your other half blindfolded.

A lively evening full of surprises, laughter and unexpected discoveries

