DATING SHOW Montpellier
DATING SHOW Montpellier jeudi 29 janvier 2026.
DATING SHOW
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Date à l’aveugle !
Venez tenter l’expérience et rencontrer votre moitié les yeux bandés.
Une soirée animée, pleine de surprises, de rires et de découvertes inattendues
Par Dating Club
Dès 20h à BIKUBE MONTPELLIER
Date à l’aveugle !
Venez tenter l’expérience et rencontrer votre moitié les yeux bandés.
Une soirée animée, pleine de surprises, de rires et de découvertes inattendues
Réservation en ligne .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Blind date!
Come and try the experience and meet your other half blindfolded.
A lively evening full of surprises, laughter and unexpected discoveries
L’événement DATING SHOW Montpellier a été mis à jour le 2025-12-29 par 34 OT MONTPELLIER