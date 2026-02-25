DATING SHOW Montpellier

DATING SHOW

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Début : 2026-03-28

Date à l’aveugle !

Venez trouver votre moitié les yeux bandés lors d’une soirée animée et pleine de surprises.

Rires, découvertes et rencontres inattendues au rendez-vous

Par Dating Club

Dès 20h30 BIKUBE MONTPELLIER

English :

Blind date!

Come and find your other half blindfolded in a lively evening full of surprises.

Laughter, discovery and unexpected encounters await you!

