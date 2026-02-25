DATING SHOW Montpellier
DATING SHOW Montpellier samedi 28 mars 2026.
DATING SHOW
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Date à l’aveugle !
Venez trouver votre moitié les yeux bandés lors d’une soirée animée et pleine de surprises.
Rires, découvertes et rencontres inattendues au rendez-vous
Par Dating Club
Dès 20h30 BIKUBE MONTPELLIER
Réservation en ligne .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Blind date!
Come and find your other half blindfolded in a lively evening full of surprises.
Laughter, discovery and unexpected encounters await you!
