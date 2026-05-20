D’Aujourd’hui à Demain Concert carte blanche à Bernard Cavanna Le Bourg Ozenay

Ozenay

D’Aujourd’hui à Demain Concert carte blanche à Bernard Cavanna

Le Bourg Eglise Saint-Gervais-et-Saint-Protais Ozenay Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Dans l’acoustique intime et ample de l’église romane d’Ozenay, ce programme se place sous le signe de la rencontre: entre époques, esthétiques et voix singulières.

La compositrice et interprète franco-iranienne Farnaz MODARRESIFAR y déploiera les résonances subtiles du santour tandis que le compositeur Léo GAILLARD explorera les frontières du timbre et de l’espace. Les quatre mouvements de la Sonate de Ravel, écrite en hommage à Debussy, rythmeront ce programme qui laissera également entendre l’une des premières oeuvres de Bernard CAVANNA, dédiée à la mémoire d’Evelyne d’Ozenay.

Au programme :

– Kazuo FUKUSHIMA, Requiem pour flûte seule (1956)

– Maurice RAVEL, Sonate pour violon et violoncelle, 1er mouvement (1920)

– Farnaz MODARRESIFAR, improvisation au santour

– Léo GAILLARD, Silences, point et lignes (2026, création mondiale)

– Farnaz MODARRESIFAR, Gabbéh, version pour violon et santour

– Maurice RAVEL, Sonate pour violon et violoncelle, 2ème mouvement (1920)

– Léo GAILLARD, Les Yeux dans le vide, pour violon, clarinette et violoncelle (2026, création mondiale)

– Maurice RAVEL, Sonate pour violon et violoncelle, 3ème mouvement (1920)

– Bernard CAVANNA, Goutte d’or blues, pour saxophone soprano et ensemble de douze saxophones pré-enregistrés (1984)

– Maurice RAVEL, Sonate pour violon et violoncelle, 4ème mouvement (1920)

Interprètes :

Farnaz Modarresifar, santour

Aglaé Bonnet, saxophones

Dominique Clément, clarinettes

Valérie Gaillard, flûte

Noëmi Schindler, violon

Christophe Roy, violoncelle .

Le Bourg Eglise Saint-Gervais-et-Saint-Protais Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain.cluny@gmail.com

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English : D’Aujourd’hui à Demain Concert carte blanche à Bernard Cavanna

L’événement D’Aujourd’hui à Demain Concert carte blanche à Bernard Cavanna Ozenay a été mis à jour le 2026-05-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)