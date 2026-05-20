D’Aujourd’hui à Demain Thierry Mercier: un soliste, des répertoires Le Bourg Château

Château

D’Aujourd’hui à Demain Thierry Mercier: un soliste, des répertoires

Le Bourg Eglise Saint-Martin Château Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 20:00:00

fin : 2026-07-06 22:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Thierry Mercier est un guitariste porté par une énergie et une curiosité envers de multiples styles musicaux son répertoire de récital allie des chefs-d’œuvre de la Renaissance, du Baroque, du romantisme, comme du XXème et XXIème siècles.

En 2025, il nous avait offert à Cluny une version mémorable de la Sequenza de Luciano Berio. Il revient cette fois avec un étonnant récital, conçu comme un aller-retour entre les grands classiques de l’histoire de la guitare et une série de pièces récentes, et de créations, dont il est le plus souvent le dédicataire.

Au programme œuvres de J. Dowland , H. Villa-Lobos, J.S. Bach, F. Gonzales Ramirez (création), L. Bicalho, S. Fallahzadeh (création), G. Finzi, P. Schoeller (création). .

Le Bourg Eglise Saint-Martin Château 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain.cluny@gmail.com

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English : D’Aujourd’hui à Demain Thierry Mercier: un soliste, des répertoires

L’événement D’Aujourd’hui à Demain Thierry Mercier: un soliste, des répertoires Château a été mis à jour le 2026-05-20 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II