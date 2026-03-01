D’AUTRES DANSES#3 Festival et rencontres chorégraphiques Le SEW- CNCA Morlaix

D’AUTRES DANSES#3 Festival et rencontres chorégraphiques

Le SEW- CNCA 39 Quai de Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 17:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-17 2026-03-19 2026-03-21 2026-03-27

D’AUTRES DANSES#3 est un temps fort dédié à la création chorégraphique contemporaine, mettant en lumière la diversité des écritures portées par ou développées avec des artistes en situation de handicap. Pendant dix jours, le CNCA ouvre ses espaces à des équipes artistiques en résidence, engagées dans des processus de recherche et de création. Le festival devient ainsi un lieu de travail, d’expérimentation et de partage autour de formes qui interrogent le mouvement, le corps et la scène.

À travers des sorties de résidence, des spectacles, des films, des ateliers et des rencontres professionnelles, D’AUTRES DANSES#3 propose au public comme aux professionnels de la scène chorégraphique un autre regard sur la danse contemporaine. Un regard ouvert sur des esthétiques nouvelles, des gestes inédits et des manières renouvelées d’inventer la danse aujourd’hui.

Voici l’ensemble des événements ouverts au public, présentés de manière claire et structurée pour le site

Du 17 au 27 mars au CNCA SEW

Mardi 17 mars

Atelier Session Test du spectacle Vision | 18h · Salle de Spectacle du SEW

Mercredi 18 mars

Atelier Session Test du spectacle Vision | 16h · Salle de Spectacle du SEW

Rencontre Les Artistes associés du CNCA | 18h30 · Salle de restaurant

Projection Alice, Danse, Danse, Danse | 19h45 · Salle de restaurant

Jeudi 19 mars

Dédicace Nathan Arnaud | 17h → 21h · Librairie Dialogues (SEW)

3 sorties de résidence Parcours de 2h30 avec entractes (tarif unique 4€)

Sortie de résidence Les Fous aux pieds bleus | 18h30 & 19h30 · Petit Studio

Sortie de résidence Jean-romuald, un garçon de son âge | 18h30 & 19h30 · Grand Studio

Sortie de résidence Vision | 20h30 · Salle de spectacle

Samedi 21 mars

Atelier Parade | 15h → 18h · Salle de spectacle (Fabrik de la Grande Parade)

Jeudi 26 mars

Atelier Ad Libitum | 18h · Petit Studio

Spectacle Ad Libitum | 20h · Salle de spectacle (En partenariat avec le Théâtre du Pays de Morlaix)

Vendredi 27 mars

Spectacle Ad Libitum | 19h · Salle de spectacle (En partenariat avec le Théâtre du Pays de Morlaix) .

Le SEW- CNCA 39 Quai de Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 20 58

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English : D’AUTRES DANSES#3 Festival et rencontres chorégraphiques

L’événement D’AUTRES DANSES#3 Festival et rencontres chorégraphiques Morlaix a été mis à jour le 2026-03-12 par OT BAIE DE MORLAIX