D’AUTRES FAMILLES QUE LA MIENNE Mende

D’AUTRES FAMILLES QUE LA MIENNE Mende jeudi 9 avril 2026.

D’AUTRES FAMILLES QUE LA MIENNE

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Cie Hippolyte à mal au coeur / théâtre

Trois histoires, trois destins.

Il y a Nora, une enfant placée ; Ariane, qui deviendra sa meilleure amie et Nino.

A la manière d’une narration cinématographique, Estelle Savasta tisse des liens entre ces trois personnages, et nous plonge dans leurs histoires croisées.

Les six acteur·ices au plateau nous emmènent dans le récit construit par l’autrice avec une virtuosité saisissante.

Écrit à partir de témoignages, D’autres familles que la mienne se frotte à l’épineux sujet de l’Aide Sociale à l’Enfance et réussit à en déjouer les préjugés.

De ce spectacle jaillit une réflexion sur la force de l’amitié et les nouvelles manières de faire famille.

◥ Pour aller plus loin découvrez l’essai Utopies féministes sur nos écrans les amitiés féminines en action, de Pauline Le Gall

—————————————————————————————————————-

Age Dès 15 ans

Lieu Théâtre de Mende

Durée 1h45

Tarifs de 6 à 16€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

—————————————————————————————————————-

Spectacle co-accueilli avec les Scènes Croisées de Lozère.

—————————————————————————————————————-

Action culturelle Rencontre avec Estelle Savasta et Pauline Le Gall, mercredi 8 avril à 18h30

Espace des Anges Gratuit, sur réservation.

Échange autour des nouvelles manières de faire famille sous le prisme de l’amitié.

—————————————————————————————————————-

Distribution Texte Estelle Savasta avec la collaboration des acteurs et actrices · Mise en scène Estelle Savasta · Interprètes Clémence Boissé, Najda Bourgeois, Olivier Constant, Zoé Fauconnet, Valérie Puech, Matéo Thiollier-Serrano · Assistanat à la mise en scène Titiane Barthel · Musique Ruppert Pupkin · Scénographie François Gauthier-Lafaye · Lumières Léa Maris · Costumes Cécilia Galli · Vidéo Antoine Giampaolo et Kristelle Paré · Régie générale et lumière Yann Lebras ou Matthieu Marquès · Régie son Anouk Audart ou Rose Bruneau · Direction de production et administration Laure Félix · Diffusion et communication Eugénie Vilaseca.

—————————————————————————————————————-

Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende sur https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement D’AUTRES FAMILLES QUE LA MIENNE Mende a été mis à jour le 2025-08-31 par 48-OT Mende