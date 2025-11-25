D’autres familles que la mienne Théâtre Sénart – Scène nationale Lieusaint

D’autres familles que la mienne 25 – 27 novembre Théâtre Sénart – Scène nationale Seine-et-Marne

Début : 2025-11-25T20:30:00 – 2025-11-25T22:15:00

Fin : 2025-11-27T19:30:00 – 2025-11-27T21:15:00

Alors que j’étais en quête d’histoires autour de la famille lorsqu’elle se réinvente ou se reconstruit, on m’a raconté une histoire qui m’a bouleversée par sa puissance et sa simplicité. C’est une histoire de couple, d’amour et de reconstruction après le désastre. Je suis allée rencontrer ce couple, je les ai longuement interviewés.

Puis, avec cette histoire dans ma besace, j’ai été rencontrer des familles d’accueil, des éducateurs, des enfants placés, tous ces métiers dont je savais si peu avant de commencer ma petite enquête, des hommes et des femmes de l’invisible qui tentent de faire en sorte que ça tienne debout. Et n’y parviennent pas à tous les coups.

D’autres familles que la mienne est une fiction tricotée avec toutes ces réalités. Une fiction au centre de laquelle se trouve la joie, comme un os à ne pas lâcher, une carcasse qui nous constituerait.

Texte : Estelle Savasta en collaboration avec les acteurs et actrices

Mise en scène : Estelle Savasta

Avec : Clémence Boissé , Najda Bourgeois, Olivier Constant, Zoé Fauconnet, Valérie Puech, Matéo Thiollier Serrano

Assistanat à la mise en scène Titiane Barthel

Musique Ruppert Pupkin

Scénographie François Gauthier-Lafaye

Lumières Léa Maris

Costumes Cecilia Galli

Vidéo Antoine Giampaolo et Kristelle Paré

Cie Hippolyte a mal au coeur – Estelle Savasta famille reconstruction

