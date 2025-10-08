D’autres Mondes dans le Cosmos Espace culturel Bonne Fontaine Forcalquier
D’autres Mondes dans le Cosmos Espace culturel Bonne Fontaine Forcalquier mercredi 8 octobre 2025.
D’autres Mondes dans le Cosmos
Espace culturel Bonne Fontaine Avenue Saint-Promasse Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2025-10-08 18:00:00
fin : 2025-10-08 20:00:00
2025-10-08
Conférence par Michel MAYOR
Professeur à l’Université de Genève, Suisse, lauréat du Prix Nobel de Physique en 2019
Espace culturel Bonne Fontaine Avenue Saint-Promasse Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 64 00 ohp.visites@osupytheas.fr
English :
Lecture by Michel MAYOR
Professor at the University of Geneva, Switzerland, winner of the 2019 Nobel Prize in Physics
German :
Vortrag von Michel MAYOR
Professor an der Universität Genf, Schweiz, Nobelpreisträger für Physik 2019
Italiano :
Conferenza di Michel MAYOR
Professore all’Università di Ginevra, Svizzera, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 2019
Espanol :
Conferencia de Michel MAYOR
Profesor de la Universidad de Ginebra (Suiza), ganador del Premio Nobel de Física en 2019
