D’autres Mondes dans le Cosmos Espace culturel Bonne Fontaine Forcalquier

D’autres Mondes dans le Cosmos

Espace culturel Bonne Fontaine Avenue Saint-Promasse Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-10-08 18:00:00

fin : 2025-10-08 20:00:00

Conférence par Michel MAYOR

Professeur à l’Université de Genève, Suisse, lauréat du Prix Nobel de Physique en 2019

Espace culturel Bonne Fontaine Avenue Saint-Promasse Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 64 00 ohp.visites@osupytheas.fr

English :

Lecture by Michel MAYOR

Professor at the University of Geneva, Switzerland, winner of the 2019 Nobel Prize in Physics

German :

Vortrag von Michel MAYOR

Professor an der Universität Genf, Schweiz, Nobelpreisträger für Physik 2019

Italiano :

Conferenza di Michel MAYOR

Professore all’Università di Ginevra, Svizzera, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 2019

Espanol :

Conferencia de Michel MAYOR

Profesor de la Universidad de Ginebra (Suiza), ganador del Premio Nobel de Física en 2019

