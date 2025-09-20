D’Avaricum à Aquavara – Visite de la station d’épuration Station d’épuration Bourges

D’Avaricum à Aquavara – Visite de la station d’épuration Station d’épuration Bourges samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

D’Avaricum à Aquavara :

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine sur le thème de l’architecture la Direction du Cycle de l’eau propose des visites-guidées de l’usine de traitement des eaux usées

Station d’épuration AQUAVARA

4 chemin de la prairie

18000 Bourges

SUR RESERVATION https://survey123.arcgis.com/share/a07021d19e2641ce84b9b0d3849dfb87?portalUrl=https://maps.bourgesplus.fr/portal

Direction du Cycle de l’eau, Bourges Plus