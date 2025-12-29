DAVID AKNIN La Gare Paris

Breakbeat / ambient / kraut électro jazz.

Soirée à la Gare.

Le mardi 27 janvier 2026

de 21h00 à 00h00

Le mardi 20 janvier 2026

de 21h00 à 00h00

Le mardi 13 janvier 2026

de 21h00 à 00h00

Le mardi 06 janvier 2026

de 21h00 à 00h00

gratuit Tout public.

La Gare 1 Avenue Corentin Cariou 75019 Tous les soirs des concerts à participation libre de jazz pas chiant qui donne la banane.

Les meilleurs musiciens français et internationaux, et tu donnes ce que tu veux, ce que tu peux.

Dans une gare de la Petite ceinture, avec 2000m2 de jardin et terrasses en plein Paris. Allez hop.Paris



