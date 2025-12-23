David Bowie et le cinéma, Beauvais

David Bowie et le cinéma

4 Rue de l’Abbé du Bos Beauvais Oise

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12 18:00:00

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-12 2026-01-19

A l’occasion des 10 ans de la disparition de David Bowie, nous vous invitons à un voyage cinématographique et musical.

Venez découvrir la carrière d’acteur de David Bowie, que l’on retrouve à l’affiche de nombreux films L’Homme qui venait d’ailleurs, Furyo, Les Prédateurs, Absolute Beginners, Twin Peaks: Fire Walk With Me, Le Prestige ou encore l’extraordinaire Labyrinthe. Nous nous intéresserons également à certains vidéo-clips de Bowie. Nous verrons, enfin, comment des films ont su utiliser ses chansons de manière marquante, à l’instar de Mauvais Sang, Lost Highway, ou La Vie aquatique.

Conférence en 2 épisodes les 12 et 19 janvier 2026.

A l’occasion des 10 ans de la disparition de David Bowie, nous vous invitons à un voyage cinématographique et musical.

Venez découvrir la carrière d’acteur de David Bowie, que l’on retrouve à l’affiche de nombreux films L’Homme qui venait d’ailleurs, Furyo, Les Prédateurs, Absolute Beginners, Twin Peaks: Fire Walk With Me, Le Prestige ou encore l’extraordinaire Labyrinthe. Nous nous intéresserons également à certains vidéo-clips de Bowie. Nous verrons, enfin, comment des films ont su utiliser ses chansons de manière marquante, à l’instar de Mauvais Sang, Lost Highway, ou La Vie aquatique.

Conférence en 2 épisodes les 12 et 19 janvier 2026. .

4 Rue de l’Abbé du Bos Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the 10th anniversary of the death of David Bowie, we invite you on a cinematic and musical journey.

Discover the acting career of David Bowie, who starred in many films: The Man From Elsewhere, Furyo, The Predators, Absolute Beginners, Twin Peaks: Fire Walk With Me, The Prestige and the extraordinary Labyrinth. We’ll also take a look at some of Bowie’s music videos. Finally, we’ll look at how films have used his songs to great effect, such as Mauvais Sang, Lost Highway and La Vie aquatique.

Conference in 2 episodes on January 12 and 19, 2026.

L’événement David Bowie et le cinéma Beauvais a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis