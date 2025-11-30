David Buniak A fleur de peau One man show La Comédie du Finistère Brest

David Buniak A fleur de peau One man show

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-11-30 20:00:00

fin : 2025-11-30 21:15:00

2025-11-30

Dans un monde où tout va trop vite, où l’on est assailli de notifications, et ou l’on passe plus de temps sur son portable à scroller la vie des autres qu’à vivre sa propre vie.

Avec un humour incisif et une bonne dose de folie, David nous parle de sa quête de sérénité.

Yoga, méditation, retraite spirituelle… Rien n’y fait. Plus il cherche la paix intérieure, plus il tombe sur des gens encore plus barrés que lui un voisin survivaliste parano, un chamane complètement perché , une instit à deux doigts du burn out, une réunion de copropriété digne de Game of Thrones…

À Fleur de Peau , c’est le portrait hilarant d’un hypersensible qui tente de s’adapter à un monde qui se veut inclusif mais qui est de moins en moins tolérant.

Un spectacle, moderne, percutant, alliant stand up, personnages et slam, où l’on rit des absurdités d’aujourd’hui tout en cherchant, nous aussi, un peu de calme dans cette frénésie collective.

Un spectacle cash mais pas trash qui permet de se reconnecter aux autres et à la vraie vie.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Réservation en ligne .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

