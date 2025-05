David Castello-Lopes en rencontre-lecture – Théâtre Millandy Luçon, 17 juin 2025, Luçon.

À l’occasion du festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc, David Castello-Lopes sera de passage à Luçon pour une rencontre-lecture des Origines, son tout dernier roman.

Figure atypique et brillante de la scène littéraire et médiatique française, David Castello-Lopes s’est imposé comme un observateur aiguisé de notre quotidien. Avec sa plume acérée et son humour décalé, il décortique les absurdités du monde moderne dans ses chroniques sur _France Inter_ ou ses collaborations avec _Le Monde_ et _Libération_. Véritable funambule du second degré, il jongle entre ironie et tendresse pour offrir une réflexion subtile sur notre époque. Dans _Les Origines_, il mêle enquête identitaire, mémoire familiale et satire sociale, livrant un récit aussi drôle qu’émouvant.

Cette rencontre-lecture, gratuite, aura lieu le **mardi 17 juin à 19h30 au Théâtre Millandy.**

Le festival Culturissimo, entièrement gratuit, est né de la volonté des Espaces Culturels E.Leclerc de rendre la culture accessible à toutes et tous. Les invitations, obligatoires, sont à retirer à l’Espace Culturel E.Leclerc Luçon La Belle Vie.

Théâtre Millandy 9 rue de l’Hôtel de ville Luçon 85400 Vendée