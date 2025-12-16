David Chevallier Trio & Louis Sclavis Quintet Studio de l’Ermitage Paris
David Chevalier Trio
Sortie de l’album : ReSet (Yolk Records – 2026)
Figure inclassable de la scène musicale française, David Chevallier se plait à brouiller les pistes en ne suivant que ses envies et son instinct. Puisant son inspiration dans le jazz, la musique ancienne ou la pop sophistiquée, il est reconnu pour sa capacité à faire converser les différents idiomes et les synthétiser en un tout qui lui ressemble. S’appuyant sur l’expérience accumulée par son trio au fils des ans et des tournées, exploitant l’interaction forte entre les trois musiciens, les réflexes et l’intuition commune devenus une seconde nature, David Chevallier a composé « ReSet » avec pour objectif la construction d’un terrain de jeu excitant pour les protagonistes, captivant pour l’auditeur.
David Chevallier : guitare hybride
Sébastien Boisseau : contrebasse
Christophe Lavergne : batterie
Louis Sclavis Quintet
Sortie de l’album : INDIA (Yolk Records – 2025)
« Je joue avec cette formation composée de Sarah Murcia, Benjamin Moussay, Christophe Lavergne depuis 2015. Après « Loin dans les terres » et « Characters on a Wall » (ECM records) voici notre troisième opus auquel s’est joint le trompettiste Olivier Laisney. Le son de cet orchestre m’a permis d’aller chercher les thèmes aussi bien du côté du jazz que du monde des fanfares ou des ensembles de rue. J’ai appelé ce projet INDIA en référence au titre de l’album entregistré avec mon premier groupe en tant que leader, CHINE. » LOUIS SCLAVIS
Louis Sclavis : clarinettes
Sarah Murcia : contrebasse
Benjamin Moussay : piano
Olivier Laisney : trompette
Christophe Lavergne : batterie
David Chevalier Trio & Louis Sclavis Quintet
Le vendredi 16 janvier 2026
de 21h00 à 22h30
payant Tarif sur place : 22 EUR
Prévente : 18 EUR Tout public.
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
