David Enhco & Marc Perrnoud – A tribute to Chet Baker LE BAL BLOMET Paris mardi 18 novembre 2025.

Personnalités rayonnantes de la scène jazz européenne, le trompettiste français David Enhco et le pianiste suisse Marc Perrenoud créent cet hommage au grand trompettiste de jazz américain Chet Baker.

David Enhco et Marc Perrenoud retracent le parcours musical et le destin tragique de Chet Baker, faits de poésie et de lumière, mais aussi d’épreuves et de ténèbres avec une sélection de standards de jazz marqués à jamais par le souffle du trompettiste auxquels répondent les compositions de David Enhco.

En duo ils prennent tous les risques, osant la fragilité jusqu’à la fêlure, pour créer une musique dense en émotions, retrouvant par leur engagement l’art intime et sensuel de Chet Baker.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

Le mardi 18 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tarif Réduit : 20 EUR

Tarif Normal : 25 EUR Public adultes.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

