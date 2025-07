DAVID FOENKINOS À LA RÉUNION POUR CULTURISSIMO ! Auditorium Musée Stella Pamandzi

DAVID FOENKINOS À LA RÉUNION POUR CULTURISSIMO ! Auditorium Musée Stella Pamandzi Jeudi 17 juillet, 20h00 Entrée gratuite

L’auteur David Foenkinos sera à Saint Leu, à l’occasion d’une lecture inédite de Tout Le Monde aime Clara, le 17 juillet à L’Auditorium Musée Stella Matutina.

L’auteur David Foenkinos sera à Saint Leu, à l’occasion d’une lecture inédite de Tout Le Monde aime Clara, le 17 juillet à L’Auditorium Musée Stella Matutina. Avec en première partie une rencontre-lecture de David Sicard et Cécile Crayer de « Nout Pei ».

Fidèle à son ambition de faire entendre écrivains et artistes sur scène partout en France, le festival Culturissimo, porté par les Espaces Culturels E.Leclerc, propose une programmation culturelle de premier plan, riche de nombreux rendez-vous gratuits et souvent inédits. Présent en métropole comme en outre-mer, le festival organise plus de 100 événements mettant à l’honneur comédiens, écrivains et musiciens de renom.

Un évènement exceptionnel à ne surtout pas rater !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-17T20:00:00.000+03:00

Fin : 2025-07-17T21:00:00.000+03:00

Auditorium Musée Stella 6 Allée des Flamboyants Pamandzi 97615 Mayotte