David Hallyday Antarès Le Mans

Antarès 2, avenue d'Antarès Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-26 20:00:00

2026-03-26

A ne pas manquer à Antarès, au Mans !

En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…

Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom HALLYDAY dans le cœur de millions de fans. Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé SANG POUR SANG , l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.

Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est DAVID HALLYDAY !

REQUIEM POUR UN FOU L’EVENEMENT DE L’ANNÉE

Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte. Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour…

REQUIEM POUR UN FOU, un show sang pour sang HALLYDAY.

CE SPECTACLE NOUS L’ATTENDIONS TOUS, IL VA ENFIN DEVENIR RÉALITÉ !

RDV jeudi 26 mars 2026 à 20h00 à Antarès Le Mans. .

Antarès 2, avenue d’Antarès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 85 63 21 04

