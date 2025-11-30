David Hallyday Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

David Hallyday

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 18h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 27.5 – 27.5 – 95 EUR

Début : 2025-11-30 18:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Requiem pour un fou _ la tournée cent pour cent Hallyday

En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…



Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom HALLYDAY dans le cœur de millions de fans.



Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé SANG POUR SANG , l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.



Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est DAVID HALLYDAY !





REQUIEM POUR UN FOU L ’EVENEMENT DE L’ANNÉE



Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte.



Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour…



REQUIEM POUR UN FOU, un show sang pour sang HALLYDAY.





CE SPECTACLE NOUS L’ATTENDIONS TOUS, IL VA ENFIN DEVENIR RÉALITÉ ! .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

