David Hallyday Axone Montbéliard
David Hallyday Axone Montbéliard jeudi 12 mars 2026.
David Hallyday
Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 20:00:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
LA TOURNÉE CENT POUR CENT HALLYDAY
En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…
Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom HALLYDAY dans le cœur de millions de fans.
Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé SANG POUR SANG , l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.
Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est DAVID HALLYDAY !
REQUIEM POUR UN FOU L ’EVENEMENT DE L’ANNÉE
Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte.
Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour…
REQUIEM POUR UN FOU, un show sang pour sang HALLYDAY.
CE SPECTACLE NOUS L’ATTENDIONS TOUS, IL VA ENFIN DEVENIR RÉALITÉ ! .
Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : David Hallyday
German : David Hallyday
Italiano :
Espanol :
L’événement David Hallyday Montbéliard a été mis à jour le 2025-03-27 par DOUBS TOURISME