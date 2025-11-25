DAVID HALLYDAY – PARC EXPO DE TOURS Tours

DAVID HALLYDAY Début : 2025-11-25 à 20:00. Tarif : – euros.

RICHARD WALTER PRODUCTIONS PRÉSENTE : DAVID HALLYDAYDavid HallydayREQUIEM POUR UN FOULA TOURNÉE CENT POUR CENT HALLYDAYEn décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissantderrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom « HALLYDAY » dans le cœur de millions de fans.Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé«SANG POUR SANG», l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est : DAVID HALLYDAY !REQUIEM POUR UN FOU : L ’EVENEMENT DE L’ANNÉEUn spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte.Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour…REQUIEM POUR UN FOU, un show sang pour sang HALLYDAY.CE SPECTACLE NOUS L’ATTENDIONS TOUS, IL VA ENFIN DEVENIR RÉALITÉ !

PARC EXPO DE TOURS Avenue Camille Chautemps 37000 Tours 37