David Hallyday Requiem pour un fou Brest Arena Brest

David Hallyday Requiem pour un fou

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…

Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom HALLYDAY dans le cœur de millions de fans.

Artiste unique au talent immense, multirécompensé et estimé de tous, il a composé SANG POUR SANG , l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.

Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est lui ! L’artiste vous propose un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte. Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour…

Informations pratiques

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h00* (Entrée côté Tram).

Le début du concert est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert.

Réservation fortement recommandée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

