David Hallyday Troyes

David Hallyday

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 27.5 – 27.5 – 100 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 20:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom HALLYDAY dans le coeur de millions de fans.



Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé SANG POUR SANG , l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.



Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est DAVID HALLYDAY !



REQUIEM POUR UN FOU L ’EVENEMENT DE L’ANNÉE



Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’oeuvre de son père, comme un pacte.



Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour…



REQUIEM POUR UN FOU, un show sang pour sang HALLYDAY.



CE SPECTACLE NOUS L’ATTENDIONS TOUS, IL VA ENFIN DEVENIR RÉALITÉ ! .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82 contact@lecube-troyes.fr

