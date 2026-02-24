David Hallyday : Requiem pour un fou Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 20:00 –

Gratuit : non 27,50 € à 95 € 27,50 € à 95 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/DAVID%20HALLYDAY-21475 Tout public

En décembre 2017, Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur idole…Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom Hallyday dans le cœur de millions de fans. Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, David Hallyday a composé « Sang pour sang », l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation. Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte. Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission et d’amour…

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

