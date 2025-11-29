DAVID IZE – SALLE PLEYEL Paris

DAVID IZE Début : 2025-11-29 à 20:00.

David Ize est un artiste gospel, auteur compositeur, prédicateur et leader de louange. Il est aujourd’hui considéré comme l’une des figures montantes et majeures du Gospel Francophone. 1 an après son dernier concert live à Paris, il se produira en concert Atmosphère Paris 2e édition , le 29 novembre à la Salle Pleyel. L’auteur des titres Na Ndimi, Yeshua, Zua Kiti a débuté la musique depuis le bas âge dans une chorale d’enfants, inspiré par son père. Depuis la sortie de son album Atmosphère, il réalise des scènes musicales dans plusieurs continents (Europe, Afrique, Asie) dont la dernière en date à Kinshasa avec plus de 20 milles personnes présentes.LAMBANO EVENT – L-D-25-0031

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75