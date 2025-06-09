Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

David Jarre Festival Drôlement Bien Nouveau Théâtre de Besançon Besançon samedi 24 janvier 2026.

Nouveau Théâtre de Besançon Avenue Édouard Droz Besançon Doubs

Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24

2026-01-24

Un spectacle où magie, mentalisme et illusion s’entrelacent et se confondent. David Jarre fait partie de ces talents singuliers, imprévisibles, qu’on ne peut classer. Mosaic, son premier one-man-show, transporte le public dans un univers fascinant où les illusions défient toute logique laissant le spectateur bluffé et émerveillé à la fois grâce à son talent de magicien et à sa personnalité scénique.
?Spectacle à vivre en famille dès 6 ans.   .

Nouveau Théâtre de Besançon Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

