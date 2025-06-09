David Jarre Festival Drôlement Bien Nouveau Théâtre de Besançon Besançon
David Jarre Festival Drôlement Bien Nouveau Théâtre de Besançon Besançon samedi 24 janvier 2026.
David Jarre Festival Drôlement Bien
Nouveau Théâtre de Besançon Avenue Édouard Droz Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Un spectacle où magie, mentalisme et illusion s’entrelacent et se confondent. David Jarre fait partie de ces talents singuliers, imprévisibles, qu’on ne peut classer. Mosaic, son premier one-man-show, transporte le public dans un univers fascinant où les illusions défient toute logique laissant le spectateur bluffé et émerveillé à la fois grâce à son talent de magicien et à sa personnalité scénique.
?Spectacle à vivre en famille dès 6 ans. .
Nouveau Théâtre de Besançon Avenue Édouard Droz Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : David Jarre Festival Drôlement Bien
German : David Jarre Festival Drôlement Bien
Italiano :
Espanol :
L’événement David Jarre Festival Drôlement Bien Besançon a été mis à jour le 2025-06-13 par DOUBS TOURISME