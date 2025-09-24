DAVID KADOUCH (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse

DAVID KADOUCH (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse mercredi 24 septembre 2025.

DAVID KADOUCH (PIANO AUX JACOBINS)

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 40 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 20:00:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

David Kadouch a le goût des programmes construits et cohérents. Après le succès de son album Madame Bovary, il a rassemblé autour du thème Amours interdites sept compositeurs et compositrices dans un enregistrement remarqué (Mirare) et plein de raretés.

De Poulenc et Hahn à Tchaïkovsky, Smyth et Landowska, son récital s’en fait l’écho.

Au programme

SMYTH Pièce en mi majeur Nocturne Aus der Jugendzeit

HAHN Adieux au soir tombant Le Ruban Denoué “Secrets indolents du hasard” Valse Ninette Portrait de peintre “Anton van Dyck”

LANDOWSKA Nuit d’automne Valse en mi mineur Feu follet

TCHAÏKOVSKY- Doumka

TCHAÏKOVSKY / WILD Le lac des cygnes

TCHAÏKOVSKY / GRAINGER Paraphrase sur la Valse des fleurs

POULENC Improvisation n° 15 en ut mineur Hommage à Edith Piaf Mélancolie Presto

SZYMANOWSKI Variations sur un thème populaire polonais 7 .

Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com

English :

David Kadouch has a taste for well-constructed, coherent programs. Following the success of his Madame Bovary album, he has brought together seven male and female composers around the theme of « Amours interdites » in a remarkable recording (Mirare) packed with rarities.

German :

David Kadouch hat eine Vorliebe für konstruierte und kohärente Programme. Nach dem Erfolg seines Albums Madame Bovary versammelte er sieben Komponisten und Komponistinnen um das Thema « Verbotene Liebe » in einer vielbeachteten Aufnahme (Mirare) voller Raritäten.

Italiano :

David Kadouch ha un gusto per i programmi ben costruiti e coerenti. Dopo il successo dell’album Madame Bovary, ha riunito sette compositori maschili e femminili intorno al tema degli « Amours interdites » in una registrazione straordinaria (Mirare) ricca di rarità.

Espanol :

A David Kadouch le gustan los programas bien construidos y coherentes. Tras el éxito de su álbum Madame Bovary, ha reunido a siete compositores y compositoras en torno al tema « Amours interdites » en una notable grabación (Mirare) repleta de rarezas.

L’événement DAVID KADOUCH (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2025-08-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE