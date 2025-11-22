DAVID LAFORE EN DUO AVEC GILDAS ETEVENARD Chanson française caustique Le Champ Commun Augan

DAVID LAFORE EN DUO AVEC GILDAS ETEVENARD Chanson française caustique

David Lafore tourne depuis trente ans, dans la veine de paroliers caustiques comme Gainsbourg (jeune) ou Vian. Ses chansons minimalistes et joyeuses passent du romantisme à la dérision, du pince-sans-rire à l’émotion. Le bonhomme sait y faire. D’une simplicité poussée à l’extrême, il habite l’espace et touche tant les cœurs que les zygomatiques. On parle souvent d’absurde à propos de ce chanteur, c’est sûrement rester à la surface des choses, au premier degré.

Par sa présence extra-ordinaire, Lafore nous entraine là où il veut et nous captive avec une efficacité déconcertante

Il sait nous surprendre sans cesse avec facétie et profondeur, dans un spectacle relevant presque autant du théâtre, parfois burlesque, que de la chanson.

En duo boum avec son compère Gildas Etevenard, apportant un complément percussif complice à un tour de chant décalé que vous n’oublierez pas.

