David Lafore En duo boum boum Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden

David Lafore En duo boum boum

Centre Culturel Le Sémaphore 7-9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Tout d’abord, il y a le répertoire de David Lafore, tour à tour espiègle et mélancolique, sodad comme le disent les Brésiliens, avec des textes à la fois simples et complexes, et une voix au registre étonnant. Puis, il y a son approche scénique, transformant ses concerts en une forme hybride, entre récital et performance théâtrale, entre poésie contemporaine et burlesque. Un spectacle/concert aux contrastes saisissants. David Lafore est accompagné par le batteur et chanteur Gildas Etevenard, connu notamment pour son travail avec Akosh en free-jazz. Batterie intense ou délicate, percussions et chœurs, sa vaste palette de jeu met en valeur les nuances du répertoire.

Et voilà donc cet univers qui s’entremêle, nous emportant, comme dans un mouvement de yo-yo, de morceaux résolument punk-rock à d’autres empreints de groove ou de sensibilité. Impossible de ne pas marquer le rythme du pied… Le fil rouge de cet ensemble, c’est évidemment l’écriture et la personnalité si uniques de cet auteur-compositeur résolument contemporain. .

Centre Culturel Le Sémaphore 7-9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement David Lafore En duo boum boum Trébeurden a été mis à jour le 2026-03-19 par SITARMOR