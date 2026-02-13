David Lafore Tremargad’Kafe Trémargat
David Lafore Tremargad’Kafe Trémargat vendredi 27 mars 2026.
David Lafore
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 21:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Concert de David Lafore au Tremargad’Kafe
Dans la veine des paroliers caustiques, comme l’étaient Vian ou Gainsbourg, avec des instrumentations où le reggae et les rythmes afro-cubains sont souvent sensibles, Les Inrocks le comparent à l’univers musical de Philippe Katerine et dont Bruno Podalydes et Charles Berberian réalisent les clips. Ses chansons minimalistes et joyeuses passent du romantisme à la dérision et du pince-sans-rire à l’émotion.
Org. La Pépie .
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement David Lafore Trémargat a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh