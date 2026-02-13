David Lafore Tremargad’Kafe Trémargat

David Lafore

Tremargad'Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date :

2026-03-27 21:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Concert de David Lafore au Tremargad’Kafe

Dans la veine des paroliers caustiques, comme l’étaient Vian ou Gainsbourg, avec des instrumentations où le reggae et les rythmes afro-cubains sont souvent sensibles, Les Inrocks le comparent à l’univers musical de Philippe Katerine et dont Bruno Podalydes et Charles Berberian réalisent les clips. Ses chansons minimalistes et joyeuses passent du romantisme à la dérision et du pince-sans-rire à l’émotion.

Org. La Pépie

Tremargad'Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d'Armor Bretagne

