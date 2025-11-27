David Marques Quartet Théâtre Comœdia La Coulisse (salle Sicard). Aubagne

David Marques Quartet Théâtre Comœdia La Coulisse (salle Sicard). Aubagne jeudi 27 novembre 2025.

David Marques Quartet

Jeudi 27 novembre 2025 à partir de 20h. Théâtre Comœdia La Coulisse (salle Sicard). Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Formé il y a un an, le David Marques Quartet est un jeune groupe en pleine ascension, ancré dans la dynamique scène jazz des villes de Nice et Marseille. Le quartet propose un jazz contemporain, riche en énergie et en émotions.

L’histoire du groupe commence au Conservatoire de Nice (CNRR) et au Pôle Supérieur d’Aix-en-Provence, où ses membres se rencontrent à travers divers projets jazz. Après plusieurs années d’expériences individuelles et collectives, ils décident de s’unir autour d’un langage musical commun, donnant naissance à un jazz moderne, innovant et résolument ancré dans son époque.



Composé de quatre musiciens talentueux Amaro Sampedro (saxophone ténor), David Benzazon (batterie), Nghia Duong (contrebasse) et David Marques (claviers). .

Théâtre Comœdia La Coulisse (salle Sicard). Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Formed a year ago, the David Marques Quartet is an up-and-coming young group, firmly rooted in the dynamic jazz scene in Nice and Marseille. The quartet’s contemporary jazz is rich in energy and emotion.

German :

Das vor einem Jahr gegründete David Marques Quartet ist eine junge, aufstrebende Band, die in der dynamischen Jazzszene der Städte Nizza und Marseille verankert ist. Das Quartett bietet einen zeitgenössischen Jazz, der reich an Energie und Emotionen ist.

Italiano :

Formatosi un anno fa, il David Marques Quartet è un giovane gruppo in ascesa, saldamente radicato nella dinamica scena jazz di Nizza e Marsiglia. Il jazz contemporaneo del quartetto è ricco di energia ed emozione.

Espanol :

Formado hace un año, el David Marques Quartet es un joven grupo en alza, firmemente arraigado en la dinámica escena jazzística de Niza y Marsella. El jazz contemporáneo del cuarteto es rico en energía y emoción.

L’événement David Marques Quartet Aubagne a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile