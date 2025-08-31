DAVID RANDY FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne

Boulevard Omer Sarraut Carcassonne Aude

Début : 2025-08-31 23:30:00

À la Feria de Carcassonne, laissez-vous emporter par l’énergie et le groove de David Randy, maître des nuits festives !

Originaire de la région parisienne, David Randy découvre les platines à 15 ans et se forge rapidement une identité musicale portée par les sonorités latines. Passé par des clubs emblématiques comme La Lua Vista et le Foz Club, il collabore avec les figures de Radio Latina Paris. Installé à Carcassonne, il s’impose sur la scène locale, enchaînant premières parties prestigieuses (Tibz, Gilbert Montagné, Gipsy Kings, Collectif Métissé…). Avec son style unique mêlant reggaeton, moombahton, afro et merengue urbano, il transforme chaque soirée en un moment de pur plaisir musical.

English :

At the Feria de Carcassonne, let yourself be carried away by the energy and groove of David Randy, master of festive nights!

Originally from the Paris region, David Randy discovered the turntables at the age of 15 and quickly forged a musical identity based on Latin sounds. Having played in emblematic clubs such as La Lua Vista and Foz Club, he went on to collaborate with the figures behind Radio Latina Paris. Now based in Carcassonne, he is making a name for himself on the local scene, with a string of prestigious opening acts (Tibz, Gilbert Montagné, Gipsy Kings, Collectif Métissé, etc.). With his unique style blending reggaeton, moombahton, afro and merengue urbano, he transforms every evening into a moment of pure musical pleasure.

German :

Lassen Sie sich auf der Feria de Carcassonne von der Energie und dem Groove von David Randy, dem Meister der Partynächte, mitreißen!

Der aus der Nähe von Paris stammende David Randy entdeckte mit 15 Jahren die Plattenteller und schuf sich schnell eine musikalische Identität, die von lateinamerikanischen Klängen geprägt war. Er besuchte emblematische Clubs wie La Lua Vista und den Foz Club und arbeitete mit den Größen von Radio Latina Paris zusammen. In Carcassonne etabliert er sich in der lokalen Szene und tritt in einer Reihe von renommierten Vorgruppen auf (Tibz, Gilbert Montagné, Gipsy Kings, Collectif Métissé?). Mit seinem einzigartigen Stil, der Reggaeton, Moombahton, Afro und Merengue Urbano vermischt, verwandelt er jeden Abend in einen Moment reinen Musikvergnügens.

Italiano :

Alla Feria de Carcassonne, lasciatevi trasportare dall’energia e dal groove di David Randy, maestro delle notti di festa!

Originario della regione parigina, David Randy ha scoperto i giradischi all’età di 15 anni e ha rapidamente forgiato un’identità musicale basata sui suoni latini. Ha suonato in club iconici come La Lua Vista e Foz Club e ha lavorato con le star di Radio Latina Paris. Ora che vive a Carcassonne, si sta facendo un nome sulla scena locale, con una serie di prestigiosi supporti (Tibz, Gilbert Montagné, Gipsy Kings, Collectif Métissé, ecc.). Con il suo stile unico che fonde reggaeton, moombahton, afro e merengue urbano, trasforma ogni serata in un momento di puro piacere musicale.

Espanol :

En la Feria de Carcasona, déjese llevar por la energía y el groove de David Randy, ¡maestro de las noches festivas!

Originario de la región parisina, David Randy descubrió los platos a los 15 años y rápidamente se forjó una identidad musical basada en los sonidos latinos. Ha pinchado en clubes emblemáticos como La Lua Vista y Foz Club, y ha trabajado con las estrellas de Radio Latina París. Ahora, afincado en Carcasona, se está haciendo un nombre en la escena local, con una serie de prestigiosos teloneros (Tibz, Gilbert Montagné, Gipsy Kings, Collectif Métissé, etc.). Con su estilo único que mezcla reggaeton, moombahton, afro y merengue urbano, convierte cada velada en un momento de puro placer musical.

