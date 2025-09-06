David RIBEIRO, exposition de peintures Moulin de Chazeu Laizy

David RIBEIRO, exposition de peintures Moulin de Chazeu Laizy samedi 6 septembre 2025.

David RIBEIRO, exposition de peintures

Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Les femmes qui courent le temps sont toujours d’actualité chez David Ribeiro. Elles expriment toujours les bienfaits de la féminité que nous portons tous en nous. J’assume ma part de féminité et je la revendique… Je danse avec les étoiles afin que le soin aux plumes chatoyantes d’Amour vienne réunir le féminin au masculin.

La dualité se transmute en unité. .

Moulin de Chazeu 1360 route de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67

English : David RIBEIRO, exposition de peintures

German : David RIBEIRO, exposition de peintures

Italiano :

Espanol :

L’événement David RIBEIRO, exposition de peintures Laizy a été mis à jour le 2025-08-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)