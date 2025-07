David Shaw and The Beat Écuries de Baroja Anglet

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Originaire de Manchester, David Shaw a été façonné par les contre-cultures punk, rave et garage qui ont marqué son adolescence. Artiste incandescent et inclassable, on l’a vu produire de la musique électronique sous l’alias Siskid, être membre du groupe Blackstrobe, ou encore collaborer avec Vitalic et Jennifer Cardini, tout en séduisant le public international avec son groupe DBFC. Mais c’est en solo, sous le nom David Shaw and The Beat, qu’il impose son identité, mariant cold wave, techno et pop industrielle de manière instinctive. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

