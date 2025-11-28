DAVID SHAW AND THE BEAT – DAVID SHAW AND THE BEAT DELAURENTIS – Theatre Le Poche Bethune

DAVID SHAW AND THE BEAT – DAVID SHAW AND THE BEAT DELAURENTIS Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

THEATRE MUNICIPAL DE BETHUNE PRÉSENTE : DAVID SHAW AND THE BEAT DE LAURENTISIl n’y a plus de mythologie à convoquer, de fantômes du passé à rappeler, de flammes à raviver. Il ne reste plus qu’un seul duel : celui entre la musique tiède et celle instinctive, pure qui vient de l’âme et soigne les chaos personnels.C’est cette seconde voie qu’emprunte David Shaw, artiste pour qu’il n’y a pas de plan B ou de compromis, juste la nécessité de mettre ses tripes en feu sur une production discographique qui s’affirme comme une des plus personnelles et brûlantes de la scène actuelle. Né à Manchester et marqué au fer rouge par les contre-cultures qui se sont entrechoquées dans son adolescence (rave, punk, garage), Shaw s’est donné comme seule profession de foi de créer une musique hors des formats et sentiers battus.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Theatre Le Poche Rue Fernand Bar 62400 Bethune 62