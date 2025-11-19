DAVID SUN – COMEDIE LE MANS Le Mans

DAVID SUN Début : 2026-10-07 à 21:00. Tarif : – euros.

À 30 ans, David détient trois diplômes en médecine et réunit tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle.Cependant, à la suite d’une rupture, il a retrouvé une nouvelle direction dans sa vie à travers le CrossFit, le développement personnel, mais surtout l’humour.Finalement, si David écrit ce premier spectacle, c’est pour vous poser une question existentielle :Rester dans les sentiers battus de la médecine ou partir à l’aventure de la scène ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE LE MANS 37 RUE NATIONALE 72000 Le Mans 72