DAVID SUN dans TITI THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris

DAVID SUN dans TITI Début : 2026-02-19 à 19:30. Tarif : – euros.

DAVID SUN dans TITIA 30 ans, David détient 3 diplômes en médecine et rassemble tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle.Mais à la suite d’une rupture, il retrouve une direction dans sa vie à travers le CrossFit, le développement personnel mais surtout l’humour. Finalement, si David écrit ce premier spectacle, c’est pour vous poser sa question existentielle : rester dans les sentiers battus de la médecine, ou partir à l’aventure de la scène ?Artiste(s) : David SunMise en scène : Victor Ohmer

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75