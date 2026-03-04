David Sun, Théâtre Trianon, Bordeaux

David Sun Vendredi 3 avril, 20h00 Théâtre Trianon Gironde

Plein : 24 euros / Réduit : 19 euros / Formule dîner-spectacle : 59 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T20:00:00+02:00 – 2026-04-03T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-03T20:00:00+02:00 – 2026-04-03T21:30:00+02:00

David Sun

TITI

A 30 ans, David détient 3 diplômes en médecine et rassemble tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle.

Mais à la suite d’une rupture, il retrouve une direction dans sa vie à travers le CrossFit, le développement personnel mais surtout l’humour.

Finalement, si David écrit ce premier spectacle, c’est pour vous poser sa question existentielle : rester dans les sentiers battus de la médecine, ou partir à l’aventure de la scène ?

Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/one-man-show/david-sun »}]

Théâtre Trianon