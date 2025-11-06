DAVID SUN TITI – 3T D’A COTE Toulouse

DAVID SUN TITI Début : 2025-11-06 à 20:00. Tarif : – euros.

mise en scène : Victor OhmerSunset standup productionsA 30 ans, David détient 3 diplômes en médecine et rassemble tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle.Mais à la suite d’une rupture, il retrouve une direction dans sa vie à travers le CrossFit, le développement personnel mais surtout l’humour.Finalement, si David écrit ce premier spectacle, c’est pour vous poser sa question existentielle : rester dans les sentiers battus de la médecine, ou partir à l’aventure de la scène ?

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31