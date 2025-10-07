David Sun : Titi Compagnie du Café-Théâtre Nantes

David Sun : Titi Compagnie du Café-Théâtre Nantes mercredi 4 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-04 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up David Sun a 30 ans, il détient 3 diplômes en médecine et rassemble tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle. Mais à la suite d’une rupture, il retrouve une direction dans sa vie à travers le CrossFit, le développement personnel, mais surtout l’humour. Finalement, si David écrit ce premier spectacle, c’est pour vous poser sa question existentielle : rester dans les sentiers battus de la médecine ou partir à l’aventure de la scène ? Représentations les 3 et 4 mars 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/