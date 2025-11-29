DAVID TEROSIER L’EMBARCADÈRE Lorient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T16:00:00 – 2025-11-29T19:00:00

Fin : 2025-11-29T16:00:00 – 2025-11-29T19:00:00

Public familial, enfants bienvenus !

Beatboxer et inimaginable boîte à son humaine. Il n’avait pas accès aux instruments de ses rêves. Alors il les a fabriqués lui-même… à la voix. David est la meilleure batterie vocale que vous ayiez entendue, un orchestre à lui tout seul, à venir découvrir en masterclass à L’Embarcadère pour repartir avec de nouveaux talents insoupçonnés.

L'EMBARCADÈRE 22 boulevard Franchet d'Esperey, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=pjeWBWcmTFA »}]

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Beatbox Masterclass