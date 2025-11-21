DAVID VILAYLECK TRIO Carcassonne

Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-21 21:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

2025-11-21

David Vilayleck musicien professionnel depuis l’âge de 15 ans, diplômé du CNR de Strasbourg en 1998, a collaboré avec Joël Allouche, Serge Lazarevitch, Peemai, Collectif Koa, Hugues Mayot, Band of Dogs, Rectus, Projet Lafaille, Skamanians, Winston Francis, Dennis Al Capone, George Burton, Steve Hanuman, Larry Marshall, Alfred Vilayleck, Gerri Jager, Linda Sharrock, et un paquet d’autres. Son style unique ne pourra que vous surprendre !

Il a tourné en Europe, Uk, Usa, Japon, Chine , Asie du Sud Est, Maroc et sa musique est publiée sur des labels tels que Chinabot (Londres, UK), Ayan Records et autres.

Jean Luc Lehr bassiste avec Magic Malik, Octurn, Print, Denis Guivarch … Coordinateur du département jazz au CRR de Perpignan depuis 2017.

Éric Flandrin batteur et directeur du département batterie au CRR de Perpignan , il joue dans divers groupes dans les styles soul, funk, jazz, reggae, brésilien, salsa, afro, maloya…

Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 7 78 84 02 02 projets@carcajazz.org

English :

David Vilayleck: professional musician since the age of 15, graduated from the CNR de Strasbourg in 1998, has collaborated with Joël Allouche, Serge Lazarevitch, Peemai, Collectif Koa, Hugues Mayot, Band of Dogs, Rectus, Projet Lafaille, Skamanians, Winston Francis, Dennis Al Capone, George Burton, Steve Hanuman, Larry Marshall, Alfred Vilayleck, Gerri Jager, Linda Sharrock, and a host of others. His unique style is sure to surprise you!

He has toured Europe, Uk, Usa, Japan, China, South East Asia, Morocco and his music is released on labels such as Chinabot (London, UK), Ayan Records and others.

Jean Luc Lehr: bassist with Magic Malik, Octurn, Print, Denis Guivarch … Coordinator of the jazz department at the Perpignan CRR since 2017.

Éric Flandrin: drummer and head of the drum department at the CRR de Perpignan, he plays in various groups in soul, funk, jazz, reggae, Brazilian, salsa, afro, maloya… styles.

German :

David Vilayleck: Berufsmusiker seit seinem 15. Lebensjahr, 1998 Abschluss am CNR in Straßburg, hat mit Joël Allouche, Serge Lazarevitch, Peemai, Collectif Koa, Hugues Mayot, Band of Dogs, Rectus, Projet Lafaille, Skamanians, Winston Francis, Dennis Al Capone, George Burton, Steve Hanuman, Larry Marshall, Alfred Vilayleck, Gerri Jager, Linda Sharrock und vielen anderen zusammengearbeitet. Sein einzigartiger Stil wird Sie nur überraschen!

Er hat in Europa, Uk, Usa, Japan, China , Südostasien und Marokko getourt und seine Musik wird auf Labels wie Chinabot (London, UK), Ayan Records und anderen veröffentlicht.

Jean Luc Lehr: Bassist bei Magic Malik, Octurn, Print, Denis Guivarch … Koordinator der Jazzabteilung am CRR Perpignan seit 2017.

Éric Flandrin: Schlagzeuger und Leiter der Schlagzeugabteilung am CRR Perpignan , spielt in verschiedenen Bands in den Stilrichtungen Soul, Funk, Jazz, Reggae, Brasilianisch, Salsa, Afro, Maloya …

Italiano :

David Vilayleck: musicista professionista dall’età di 15 anni, diplomato al CNR di Strasburgo nel 1998, ha lavorato con Joël Allouche, Serge Lazarevitch, Peemai, Collectif Koa, Hugues Mayot, Band of Dogs, Rectus, Projet Lafaille, Skamanians, Winston Francis, Dennis Al Capone, George Burton, Steve Hanuman, Larry Marshall, Alfred Vilayleck, Gerri Jager, Linda Sharrock e molti altri. Il suo stile unico è destinato a sorprendervi!

Ha effettuato tournée in Europa, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Cina, Sud-Est asiatico e Marocco, e la sua musica è stata pubblicata da etichette come Chinabot (Londra, Regno Unito), Ayan Records e altre.

Jean Luc Lehr: bassista di Magic Malik, Octurn, Print, Denis Guivarch … Coordinatore del dipartimento jazz del CRR di Perpignan dal 2017.

Éric Flandrin: batterista e responsabile del dipartimento di batteria del CRR di Perpignan, suona in diversi gruppi di soul, funk, jazz, reggae, brasiliano, salsa, afro, maloya e altri stili.

Espanol :

David Vilayleck: músico profesional desde los 15 años, diplomado por el CNR de Estrasburgo en 1998, ha trabajado con Joël Allouche, Serge Lazarevitch, Peemai, Collectif Koa, Hugues Mayot, Band of Dogs, Rectus, Projet Lafaille, Skamanians, Winston Francis, Dennis Al Capone, George Burton, Steve Hanuman, Larry Marshall, Alfred Vilayleck, Gerri Jager, Linda Sharrock y un largo etcétera. Su estilo único le sorprenderá

Ha realizado giras por Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, China, Sudeste Asiático y Marruecos, y su música se ha publicado en sellos como Chinabot (Londres, Reino Unido), Ayan Records y otros.

Jean Luc Lehr: bajista de Magic Malik, Octurn, Print, Denis Guivarch … Coordinador del departamento de jazz en el CRR de Perpiñán desde 2017.

Éric Flandrin: baterista y jefe del departamento de batería en el CRR de Perpiñán, toca en una variedad de grupos de soul, funk, jazz, reggae, brasileño, salsa, afro, maloya y otros estilos.

