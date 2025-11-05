DAVID VOINSON – ARCADIUM Annecy

DAVID VOINSON – ARCADIUM Annecy mercredi 5 novembre 2025.

DAVID VOINSON Début : 2025-11-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Malgré son air sûr de lui, David se demande s’il ne rate pas l’essentiel. Profiter de sa vie de célibataire ou trouver le grand amour ? Sans cesse à la croisée des chemins, il explore au fil du spectacle, les contradictions de sa génération. Il manie avec humour son rapport au monde et aux autres à travers ses potes, les soirées, sa famille mais surtout les filles. Comment leur plaire ? Comment les comprendre ? Comment ne pas passer pour un gros charo ? C’est le dilemme qu’il entretient. A seulement 25 ans, il est la star montante de l’humour et accumule des millions d’abonnés et de vues sur les réseaux, où son personnage de la blonde est déjà culte. N’attendez plus, et foncez voir le premier spectacle de David Voinson ! Adresse mail pour PMR : angydiffusion@gmail.com

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74