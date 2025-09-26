Davodka Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Davodka Le Makeda Marseille 5e Arrondissement vendredi 26 septembre 2025.

Davodka

Vendredi 26 septembre 2025 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 16 EUR

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 23:00:00

2025-09-26

Avec son flow incisif, ses punchlines lourdes de sens et ses albums toujours intègres et authentiques, Davodka est l’un des premiers artistes cités lorsque l’on évoque les lyricistes du rap français.

Davodka est l’un des premiers artistes cités lorsque l’on évoque les lyricistes du rap français. Fort de déjà six projets solos et d’une myriade de concerts en France et en Europe, le MC suivi par plus de 500 000 fans et auditeur-ices s’est construit une carrière très solide sans jamais se détourner de ses valeurs humaines et artistiques. Sa plume tranchante n’a d’égale que son flow reconnu comme l’un des plus rapides au monde, ayant même devancé les performances d’Eminem et Bigflo & Oli avec un débit affolant de 8,5 mots par secondes ! Old school, new school, là n’est pas la question. Le fond et la forme, voilà tout ce qui est réellement indissociable du rap de Davodka.



Actif depuis le début des années 2000, le kickeur parisien a d’abord fait ses armes aux côtés du groupe Paris Pôle Nord puis du collectif authentiquement hip-hop Mentalité Sons Dangereux, constitué aussi bien de rappeurs que de beatmakers et graffeurs. C’est en 2013 que Davodka prend son envol en solo et en totale indé avec un premier album Un poing c’est tout dont il signe lui-même la plupart des instrumentales. Jouissant d’un succès d’estime retentissant, le lyriciste continue sur sa lancée au fil des ans, jusqu’à figurer dans les meilleures ventes en France avec son opus Accusé de Réflexion en 2017. S’ensuit l’album À juste titre en 2019 marqué par des featurings de renom avec Hayce Lemsi et Dooz Kawa, le positionnant une fois de plus parmi les piliers du rap indépendant.



Son dernier projet en date Procès Verbal paru en 2021 a valu au rappeur un démarrage record dans sa carrière. Ce disque sans concession rassemble des artistes issus de toutes les générations du hip-hop, de Daddy Mory à Deadi en passant par Le 3ème Œil et Swift Guad.



Loué pour sa proximité avec son public, Davodka n’a jamais cessé de sillonner les salles de concert en France et en Europe francophone. L’artiste originaire du XVIIIe arrondissement n’est pas à cours d’inspiration et revient cette année avec un nouvel album Héritage que sa fanbase attend avec toujours autant d’impatience. Ce prochain volet sera défendu par une tournée nationale qui passera notamment par le Makeda le 26 septembre 2025. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

With his incisive flow, meaningful punchlines and albums that are always honest and authentic, Davodka is one of the first artists mentioned when talking about French rap lyricists.

German :

Mit seinem prägnanten Flow, seinen bedeutungsschwangeren Punchlines und seinen stets integeren und authentischen Alben ist Davodka einer der ersten Künstler, die genannt werden, wenn man von den Lyrikern des französischen Rap spricht.

Italiano :

Con il suo flow incisivo, le sue battute significative e i suoi album sempre onesti e autentici, Davodka è uno dei primi artisti citati quando si parla di parolieri rap francesi.

Espanol :

Davodka es uno de los primeros artistas a los que se menciona cuando se habla de letristas de rap franceses.

