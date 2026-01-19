DAVY KILEMBÉ ET PAAMATH LE BIJOU Toulouse

DAVY KILEMBÉ ET PAAMATH

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12.8 – 12.8 – 14.8 EUR

12.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 21:00:00

fin : 2026-02-05 23:00:00

Date(s) :

2026-02-05

De belles retrouvailles pour ces deux artistes autour d’un répertoire profond, forts d’une grande expérience artistique. Ils se mettent au service de ces chansons qui les accompagnent depuis l’adolescence.

Tantôt deux guitares et deux voix, parfois une percussion ou à voix nue, les arrangements touchent au plus juste nous amenant au voyage dans les Caraïbes et ailleurs, au cœur même de l’émotion de l’âme. 12.8 .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 08 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A wonderful reunion for these two artists, with a deep repertoire and a wealth of artistic experience. They put themselves at the service of these songs that have been with them since they were teenagers.

L’événement DAVY KILEMBÉ ET PAAMATH Toulouse a été mis à jour le 2026-01-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE