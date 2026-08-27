Dawa Salfati Circle Song Chez fish ans Chips Pougemin Louzignac

Informations pratiques

Louzignac

Dawa Salfati Circle Song

Chez fish ans Chips Pougemin 5 chemin des Violettes Louzignac Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Dawa Salfati propose un concert participatif où improvisation sauvage, création spontanée et Circle Song se mêlent. Une expérience musicale interactive et bienveillante, où chacun peut prendre part à la création, sans prérequis ni contraintes.

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Chez fish ans Chips Pougemin 5 chemin des Violettes Louzignac 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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English :

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L’événement Dawa Salfati Circle Song Louzignac a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge