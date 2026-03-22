Dawn Tyler Watson & the Ben Racine Band + The Blues Kid Combo Salle de L’Abescat Tournon-d’Agenais Vendredi 10 avril, 20h00 Tarif prévente 14€, 27€, 29€ Tarif sur place 16€, 29€, 32€

La 154ème Blues Station réunit deux générations du blues. Entre maturité habitée et virtuosité moderne, une soirée incandescente sous le signe de l’authenticité.

Dawn Tyler Watson & the Ben Racine Band. Dawn Tyler Watson est une chanteuse canadienne bien ancrée dans son temps avec un mélange de blues cuivré, rhythm and blues, soul, gospel, mêlés de pointes de funk et de jazz et même de country. Dawn c’est aussi avant tout le talent. Au cours des vingt-cinq dernières années cette chanteuse a partagé la scène avec de grands artistes internationaux. Gagnante de l’International Blues Challenge de Memphis en 2017 où elle s’y est distinguée dans la catégorie groupes parmi plus de 260 artistes de blues venus à Memphis des quatre coins du monde, elle enregistre un bien bel album ‘Jawbreaker’ avec le Ben Racine Band. En 2019 c’est avec le même band qu’elle rentre à nouveau en studio et sort le magnifique ‘Mad Love’ avec lequel elle remporte le prix de l’album blues de l’année 2020 aux Juno Awards, l’équivalent canadien des Grammy aux États-Unis. Dawn et son band sont reconnus pour leurs prestations mémorables sur les scènes de nombreux grands festivals internationaux, dont les suivants : PapJazz Festival (Haïti), Amal’s Bluesfest (Suède), Santa Maria Blues Fest (Portugal), Chicago Bluesfest, New York State Blues Festival et Tampa Bay Blues Festival (États-Unis), Ottawa Bluesfest et Thunder Bay Bluesfest (Ontario), Festival International de Jazz de Montréal, Festival International du Blues de Tremblant et Trois-Rivières en Blues (Québec). Pour cette venue en Europe et ce concert à Tournon, Dawn sera accompagnée de l’excellent guitariste Ben Racine, du saxophoniste Kaven Jalbert, du pianiste Vincent Pollet-Villard, du bassiste Antoine Escalier, du batteur Pascal Delmas. Une voix distincte, avec un joli vibrato et une belle capacité à passer du doux au puissant, du lisse au rugueux, au service de tout ce qu’elle interprète et de leurs ambiances, c’est assurément que Dawn Tyler Watson mettra le feu à la salle de L’Abescat avec de belles sonorités blues, soul, jazz ou encore gospel…

The Blues Kid Combo. Enzo Cappadona découvre la guitare à l’âge de 7 ans. Très vite, son talent s’affirme et il se passionne pour le blues, une musique d’expression et d’émotion qui deviendra son langage naturel. En 2019, Enzo participe à l’émission The Voice Kids. Son talent et sa maturité impressionnent tout le monde. Il aura l’occasion lors de l’Albi Jazz Festival d’accompagner à la guitare et au chant la légende du Blues Lucky Peterson sur 2 titres. Depuis il a partagé la scène avec des nombreux artistes de renom tels que Sandra Hall, Neal Black, Kaï Strauss, Michael Jones, Robben Ford, John Primer… En juillet 2025, il participe au célèbre Cahors Blues Festival avec son band The Blues Kid Combo. Aujourd’hui âgé de 19 ans Enzo poursuit son ascension avec son groupe The Blues Kid Combo, Léo Jimenez à la batterie et François Petit à la basse. Ensemble ils sortent fin 2025 leur premier album, ‘‘Gaston’s Guitar” sous le label Bluz Track Records. Artiste à découvrir, Enzo incarne la nouvelle génération du blues français, authentique, habité et moderne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-10T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-10T23:50:00.000+02:00

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http://www.bluesstation.fr/ https://www.helloasso.com/associations/aventure-blues-complice/evenements/154eme-blues-station-in-tournon?utm_source=brevo&utm_campaign=154me%20Blues%20Station%20in%20Tournon&utm_medium=email blues.station@wanadoo.fr 06 87 17 56 10

Salle de L’Abescat Tournon d’Agenais Ville Haute Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne



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