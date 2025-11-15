Days of Nothing Scène Maria Casarès Poitiers

Début : 2025-11-15T19:00:00 – 2025-11-15T21:30:00

Fin : 2025-12-07T11:30:00 – 2025-12-07T14:00:00

de Fabrice Melquiot

Rémi Brossard est écrivain. Pas vraiment le genre à raconter des histoires, non. Un écrivain conceptuel, qui tend à explorer, livre après livre, un insondable abîme, le rien. En résidence d’écriture dans un collège, il apprend à dormir assis pour mille cinq cents euros par mois. Maximilien, quinze ans, caïd local qui aime Balzac et Victor Hugo, s’intéresse de près à ce poisson qui semble se noyer dans son bocal. Entre l’écrivain nihiliste et l’homme en devenir, une joute oratoire se met en place, un duel où les mots deviennent fleuret, provoquent, coupent, fusent, blessent… Fabrice Melquiot dresse le portrait d’une adolescence aussi brillante que cruelle.

Représentations scolaires en journée les vendredis pour les collèges (renseignements : 05 49 13 53 77).

Le samedi : Spectacle 19h, suivi d’un apéro à 20h

Le dimanche : Brunch 11h30, suivi du spectalce à 13h

Durée : 1h00

Mise en scène et dispositif scénique : Matthieu Roy

Lumières : Manuel Desfeux

Avec : Hélène Chevallier et Philippe Canales

